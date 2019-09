Sichtbares Gold: Red Pine Exploration schließt Bohrprogramm ab!

Red Pine Exploration (0,04 CAD | 0,02 Euro; CA75686Y4058) verfügt bereits über zwei Ressourcen auf seinem Wawa-Goldprojekt. Die Minto Mine Zone und das Surluga Deposit kommen dabei zusammen auf 701.000 Unzen Gold. Seit dem Frühsommer wird das dritte Bohrziel in den Fokus genommen: die sogenannte Cooper-Struktur (siehe Karte). Insgesamt brachte man dort zehn Daimant-Bohrungen in den vergangenen Wochen nieder. Sie decken eine Strike-Länge von 325 Metern ab. Zudem wurden zwei weitere Löcher in der sogenannten Hornblende Shear Zone gebohrt, um die Mineralisierung in diesem Bereich zu testen. Die Bohreregbnisse landen nun in den Analyse-Laboren und dürften in einigen Wochen veröffentlicht werden. Dabei gibt es Grund zum Optimismus, denn in vier Bohrlöchern konnten die Geologen sichtbares Gold erkennen. Das gleiche Ergebnis gab es auch in der Jubilee Shear Zone, wo man zwei Löcher zum Testen der tieferen Schichten niedergebracht hatte.

Aktieninfo Red Pine Exploration:



Börsenkürzel TSX-V: RPX

ISIN: CA75686Y4058

Aktienkurs: 0,04 CAD | 0,02 Euro

Börsenwert: 14,7 Mio. CAD

Ausstehende Aktien: 369,2 Mio.

Ausstehende Aktien (voll verwässert): 478,5 Mio.

Relevante Anteilseigner: Management (14%), Goodman & Company (2,4%), US Global (2,6%), Mackenzie Investments (3,4%), IG Investment Management (1,0%)

Weitere Informationen zu Red Pine Exploration sowie eine aktuelle Unternehmenspräsentation finden Sie unter www.redpineexploration.com

