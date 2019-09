TUI nach Thomas Cook-Insolvenz stark gefragt!

Aktien der TUI profitieren zu Handelsbeginn von der Pleite des ältesten Reisekonzerns Thomas Cook, nachdem sich bereits am Wochenende die Signale hierfür verdichtet hatten. Doch aus der seit Februar vorliegenden Handelsspanne zwischen 7,76 und 10,15 Euro gelang noch kein nachhaltiger Ausbruch. Fraglich, ob TUI überhaupt von einer Zerschlagung des britischen Reiseveranstalters profitieren kann. Bislang muten Spekulanten dem deutschen Konkurrenten Großes zu, ein Ausbruch aus der bisherigen Handelsspanne blieb bis auf einen Versuch aus. Die voreilige Reaktion könnte sogar gänzlich in sich zusammenfallen und die Seitwärtsbewegung ohne Unterbrechung fortsetzen. Genauso aber könnten weitere für TUI positive Signale aufkommen und fortgesetzte Käufe des Wertpapiers forcieren. Technisch ist die Sachlage glasklar. Wird sich noch zeigen müssen, in wieweit sich die Luftverkehrsabgaben ab 2019 auf die Branche auswirken werden.

Wirtschaftsdaten immer schwächer

Ein Blick auf den bisherigen Kursverlauf offenbart zwar einen Anstieg zurück in den zweistelligen Bereich von über 10 Euro, allerdings wurde im heutigen Handelsverlauf auch ein langer Docht auf der Oberseite hinterlassen, dass zu leichten Zweifeln an einem nachhaltigen Ausbauszenario führt. Dieses dürfte sich erst oberhalb von mindestens 10,71 Euro einstellen und anschließend zurück an die Dezembertiefs aus 2018 um 12 Euro wieder aufwärts führen. Für diesen Fall können sich Investoren beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC39EF etwas näher ansehen und bei einem erfolgreichen Ausbruch eine Rendite von 90 Prozent erwarten. Solange also die aktuelle Wochenkerze noch nicht vollständig ist, sind latente Rückfallrisiken zurück auf das Niveau von 9,44 Euro und darunter auf glatt 9,00 Euro noch zwingend einzuplanen.