Talib Sheikh über die Jupiter Multi-Asset Strategien: „Wir sind fit für die nächste Dekade“

Sich an Veränderungen anzupassen, fällt nie leicht, vor allem nicht, wenn die Veränderungen tiefgreifend und umwälzend sind. Die Finanzmärkte haben sich in den letzten Jahren dermaßen drastisch verändert, dass die gängige Praxis, wie man durch sie navigiert, immer wieder auf den Kopf gestellt wurde: „Wir agieren mittlerweile in einem Umfeld, in dem weiterhin sehr niedrige Zinsen vorherrschen, die an den Anlagemärkten verfügbaren Renditen geringer ausfallen als bisher und das Risiko wahrscheinlich steigen wird. Kurz gesagt wird es schwieriger, Anlageziele zu erreichen. Und da die Menschen immer älter werden, gestaltet sich auch das Sparverhalten für eine angemessene Altersversorgung schwieriger“, erklärt Talib Sheikh, Head of Strategy, Multi-Asset, Jupiter Asset Management, in einem Gespräch mit e-fundresearch.com.

Sheikh fährt fort: „Das bedeutet jedoch nicht, dass Anleger die Decke über den Kopf ziehen und auf das Beste hoffen sollten. Ganz im Gegenteil: Sieben Billionen Euro werden bei negativen Zinsen als Einlage gehalten und effektiv so schnell wie noch nie zuvor aufgezehrt. Wer heutzutage sein Geld auf einem Sparkonto parkt und auf steigende Zinsen hofft, wird effektiv noch lange Geld verlieren.“

Tailb Sheikh: „Ein neuer Weg muss eingeschlagen werden“

