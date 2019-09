BASF verkauft sein Geschäft mit Ultrafiltrationsmembranen. Käufer der Sparte ist DuPont Safety & Construction. Damit gehen auch die von BASF gehaltenen Anteile an der inge GmbH sowie der Firmenhauptsitz und der Produktionsstandort in Greifenberg an DuPont über. Die Vereinbarung schließt auch bestimmte geistige Eigentumsrechte ein. Zum Verkaufspreis macht der DAX-Konzern keine Angaben.Ein Grund für den Verkauf ist, dass ...