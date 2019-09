Soft Skills besonders gefragt: CFA Institute gibt 5 Tipps für die Investmentkarriere

Das CFA Institute, führender globaler Berufsverband für Investment Professionals, hat über 3.800 Verbandsmitglieder und Nachwuchskräfte sowie über 130 Führungskräfte aus der internationalen Investmentbranche hinsichtlich Veränderungen von Berufsbildern, Kompetenzen und Organisationsstrukturen im Finanzsektor befragt. Daraus ergeben sich fünf konkrete Empfehlungen für eine erfolgreiche Investmentkarriere. Was sich deutlich zeigt: Die sogenannten Soft Skills gewinnen stark an Bedeutung und sind im heutigen Arbeitsmarkt besonders schwer zu finden.

Die Investmentbranche befindet sich im Umbruch: Insbesondere der Vormarsch von Machine Learning und künstlicher Intelligenz (AI), der zunehmende Bedarf an Personalisierung im Investment sowie der schnell wachsende Trend zu mehr Nachhaltigkeit verändern die beruflichen Anforderungen in der Finanzbranche grundlegend.

„Vielen Investmentprofis liegen Zahlen, quantitative Methoden und statistische Analysen einfach näher“, erläutert Susan Spinner, CFA, Geschäftsführende Vorstandsvorsitzende des deutschen Lokalverbands CFA Society Germany. „Aber wir müssen akzeptieren, dass dies genau die Felder sind, in denen Algorithmen und Maschinen schon sehr bald besser sein werden als wir. Der Beitrag, den menschliche Intelligenz leistet, liegt in den Soft Skills, in der Kreativität, im zwischenmenschlichen Kontakt mit den Kunden und im Verstehen, was sie als Anleger möchten und brauchen. Wer auch in den kommenden fünf bis zehn Jahren – und darüber hinaus – im Investment Erfolg haben will, muss deshalb umdenken und vor allem bereit sein, immer wieder Neues zu erlernen.“

» Jetzt auf e-fundresearch.com weiterlesen