Käufer greifen an Triggerlinie zu

Vom gegenwärtigen Punkt aus sind in dem Papier von Linde direkte Kursgewinne bis an die jüngsten Verlaufshochs bei 178,25 Euro möglich. Darüber bildet das Niveau der Jahreshochs bei 184,80 Euro eine weitere Zielmarke. Über ein Investment beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KA4E8Y ließe sich auf Sicht der kommenden Wochen eine Renditechance von schnellen 145 Prozent erzielen. Als Verlustbegrenzung sollte noch ein Niveau von etwas weniger als 172,25 Euro angesetzt werden. Geht es unter diese Marke jedoch abwärts, drohen hingegen Anschlussverkäufe auf 164,15 Euro. Kann auch dieser Support für keine nachhaltige Stabilisierung sorgen, dürfte noch einmal der 200-Wochen-Durchschnitt (rot) bei aktuell 158,45 Euro in den Fokus rücken.