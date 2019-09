Wirtschaft unter Druck: Europa schlittert in eine Rezession

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Eurozone in den kommenden zwölf Monaten in eine Rezession rutscht, ist hoch. Experten sehen vor allem die deutsche Wirtschaft in Gefahr.Global gibt es derzeit nur begrenzt Hinweise auf ein hohes Rezessionsrisiko. Vor allem in den USA ist die Gefahr trotz einer signifikanten Verschlechterung des makroökonomischen Umfelds im historischen Vergleich gering.Im Fall der Eurozone ist die Situation jedoch anders. Setzt sich der aktuelle Trend fort, wird das Währungsgebiet innerhalb von zwölf Monaten in eine Rezession rutschen. Ein Grund für den Abschwung ist der Abfall des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland.