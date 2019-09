Neue Bitcoin-Futures gehen an den Start

FRANKFURT (dpa-AFX) - An diesem Montag startet der Handel mit zwei neuartigen Terminkontrakten auf die Digitalwährung Bitcoin. Die Plattform Bakkt, ein Unternehmen des amerikanischen Börsenbetreibers ICE, bietet zwei neue Futures mit verschiedenen Laufzeiten an. Sie sehen im Unterschied zu bereits bestehenden Terminkontrakten auf Bitcoin die Möglichkeit einer physischen Lieferung vor, also der tatsächlichen Auszahlung von Bitcoins.

Bei den bereits bestehenden Bitcoin-Terminkontrakten der Börsen CME und CBOE ist lediglich ein Barausgleich vorgesehen. Der Käufer eines solchen Kontraktes erhält den Unterschiedsbetrag zwischen einem im Kontrakt festgelegten Preis und dem bei Kontraktfälligkeit aktuellen Bitcoinkurs. Letztlich handelt es sich also um eine Wette auf den künftigen Bitcoinkurs.