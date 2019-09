Aktien New York

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat am Montag an die Verluste der Vorwoche angeknüpft. Die wichtigsten Indizes gaben im frühen Handel leicht nach. Neben Konjunktursorgen lasten weitere Irritationen im Handelsstreit der USA mit China auf der Stimmung der Anleger.

Der Dow Jones Industrial verlor 0,24 Prozent auf 26 871,48 Punkte. Der marktbreite S&P 500 büßte 0,16 Prozent auf 2987,25 Punkte ein. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,24 Prozent auf 7804,97 Zähler bergab./la/he