Netfonds setzt auf starke zweite Jahreshälfte

Im ersten Halbjahr steigt der Nettoumsatz bei Netfonds um 20,8 Prozent auf 11,2 Millionen Euro an. Das EBITDA sinkt von 0,6 Millionen Euro auf 0,4 Millionen Euro. Begründet wird dies mit Investitionen in die Digitalplattform finfire. Die Assets under Administration legen um 14 Prozent auf 13,8 Milliarden Euro zu.An der Prognose für 2019 nimmt die im m:access notierte Gesellschaft keine Änderungen vor. Der Nettoumsatz soll ...