Heidelberger Druck: Das ist jetzt gefährlich!

Die Aktie der Heidelberger Druckmaschinen hat in der vergangenen Woche ihre seit Mitte August anhaltende Aufwärtsbewegung unterbrochen und ist in eine Korrektur übergegangen. Innerhalb dieser Konsolidierung hat der Kurs am Freitag die 50-Tagelinie bei 1,13 Euro wieder erreicht und ist um 17.30 Uhr exakt auf dieser aus dem Handel gegangen.

