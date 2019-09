Am Freitag hat Deutz eine Gewinnwarnung publiziert. Die Insolvenz eines Zulieferers wird sich auch bei Deutz in den Zahlen bemerkbar machen. Heute stärken zwei Manager der Aktie mit Käufen den Rücken. Vorstand Frank Hiller kauft zum Wochenauftakt via Xetra Deutz-Aktien im Volumen von 48.664 Euro. Je Aktie hat Hiller 4,8664 Euro gezahlt. Somit hat er 10.000 Papiere erworben.Auch Aufsichtsrat Dietmar Voggenreiter erwirbt im ...