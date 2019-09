Anzeige

Die kurze Einschätzung der LageDer DAX hat in der kleinen Korrektur der letzten Tage getrödelt und den planmässigen Zielbereich nicht in der vorgegebenen Zeit erreicht. Damit wurde ein möglicher Abschlussvorbote negiert und der DAX kann in die Planung der Anstiegsfortsetzung in Richtung des nächsten Meilensteins 12708 einsteigen. Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX befindet sich mitten in der lila bzw. blauen X2 mit 23er Mindestziel 10648. Es läuft seit dem Tief 10115 in der Weihnachtsindikation entweder noch die grüne Y der orangenen B/X mit Zielbereich zwischen 13600 und 14696 oder bereits die grüne B der orangenen Y. Die grüne Y bzw. B bildet ein Flat, dass sich vermutlich immer noch in der lila A (bisher 12660; rote A=12452, überschiessende rote B=11264, laufende rote C bisher 12495 mit 61er Mindestziel 12708 – grüne Fibos) befindet (blauer Pfad).