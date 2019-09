Anzeige

Der kanadische Explorer stand bereits seit längerem auf dem Einkaufszettel der großen Minenkonzerne. Nun griff Osisko Royalties endlich zu und wird sich das Unternehmen und das dazugehörige Cariboo-Goldprojekt einverleiben. Die Aktie reagiert positiv - doch ob wir jetzt schon das Ende der Fahnenstange gesehen haben darf bezweifelt werden.







Eigentlich war diese Übernahme nur noch eine Frage der Zeit. Am heutigen Montag war es dann endlich soweit und der Deal wurde eingetütet. Osisko Gold Royalties (WKN: A115KS – TSX: OR – OTC: OKSWF) übernimmt für 338 Mio. kanadische Dollar das Unternehmen Barkerville Gold Mines (WKN: A0YJSZ – TSX-V: BGM – OTC: BGMZF) und sichert sich dadurch Zugriff auf eines der vielversprechendsten Goldproperties in British Colombia.



Die Transaktion sieht vor, dass die Barkerville-Aktionäre pro Barkerville-Aktie jeweils 0,0357 Osisko-Aktien erhalten. Die Bewertung liegt demnach bei 0,58 kanadischen Dollar und liegt damit 44% über dem 20-tägigen Durchschnittskurs. Die Bewertung Barkervilles liegt demnach bei 338 Mio. CAD.



Für Osisko stellt die Übernahme finanziell kein großes Risiko dar. Allein in diesem Jahr konnte das große Minenunternehmen einen operativen Cashflow von 46,1 Millionen USD verzeichnen. Und im abgelaufenen Jahr 2018 betrug dieser bereits 82,2 Mio. Insgesamt kauft sich Osisko allein mit dem Cariboo-Projekt sichere 4,5 Mio. Unzen Gold ein. Die Bewertung Barkervilles liegt somit bei rund 57 USD pro Unze. Aber dabei handelt es sich erst einmal um die bereits gesicherten Vorkommen.







Osisko wäre nicht eines der größten Unternehmen am Markt, wenn man nicht oftmals mehr wüßte als die Konkurrenz. Wie viel Gold bei Cariboo also genau im Boden liegt, läßt sich aktuell noch gar nicht richtig abschätzen. Und hier ist auch der interessante Punkt für Investoren in Deutschland. Sollte man nun nach der Verkündung einer solch spektakulären Meldung verkaufen, oder könnte der Kurs auch nach der Übernahme weiter nach oben schnellen.



Beim Cariboo-Projekt im südlichen British Colombia liegen die nachgewiesenen Goldfunde in einem 67-Kilometer langen Abschnitt, von welchem Barkerville rund 195.000 Hektar hält. Historisch wurde in dem Gebiet bereits in der Vergangenheit Eisenerz und Gold abgebaut, jedoch auf einem sehr geringen Niveau. Barkerville hatte dann in den vergangenen Jahren weitreichende Untersuchungen durchgeführt, bei denen auch die aktuellsten Reports erstellt wurden. Dennoch wurde nur ein Bruchteil des Geländes richtig untersucht.







Sollte Osisko nun durch sein Engagement weiterführende Bohrungen durchführen und dabei auf noch größere Vorkommen stossen, könnte der Aktienkurs sogar noch weiter nach oben gehen. Anleger sollten allerdings jetzt erst einmal aufpassen, da Gewinnmitnahmen einsetzen könnten. Sobald diese Korrektur vollzogen ist, lohnt es sich unserer Meinung nach wieder einzusteigen. Baskerville/Osisko-Aktien könnten dann relativ zügig auch im Euro-Bereich handeln.