NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag zugelegt. Wie auch in vielen anderen Ländern sorgten schwache Konjunkturdaten aus der Eurozone für etwas Unterstützung. Der Einkaufsmanagerindex, eine Unternehmensumfrage, war auf den tiefsten Stand seit mehr als sechs Jahren gefallen. Als sicher geltende Anlagen waren daher gefragt.

Zweijährige Anleihen stiegen um 1/32 Punkt auf 99 21/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,671 Prozent. Fünfjährige Anleihen gewannen 2/32 Punkte auf 98 13/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,587 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere kletterten um 3/32 Punkte auf 99 7/32 Punkte nach oben. Sie rentierten mit 1,711 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren rückten um 1/32 Punkt auf 101 31/32 Punkte vor. Sie rentierten mit 2,160 Prozent./la/he