Wheaton Precious Metall mit neuem Breakout

Die unsichere Lage an den Börsen verleiht Edelmetalle momentan besonderen Glanz.

WPM: ratgebergeld.at serviert Long Setup für Swingtrade mit der Edelmetall- und Kobalt-Aktie auf dem Silbertablett.

Symbol: WPM ISIN: CA9628791027

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate Rückblick: Die kanadische Edelmetall- und Kobaltaktie hat im vergangenen Halbjahr etwas über 14 Prozent hingelegt. Am 14. August hatten wir für WPM in einer Analyse bereits ein schönes Setup für einen Swingtrade aufgezeigt, das in den nachfolgenden 14 Tagen im Idealfall rund 15 Prozent eingebracht hätte. Am heutigen Tage gab es einen erneuten Breakout, der im Chat bei ratgebergeld.at auch mit einem Swingtrade getradet wurde.