Bei Vectron Systems gibt es Veränderungen in der Aktionärsstruktur. Primepulse wird neuer strategischer Investor der Münsteraner. Die Gesellschaft beteiligt sich mit rund 10 Prozent an Vectron. Die Aktien stammen von den Großaktionären Thomas Stümmler, der gleichzeitig Vorstand ist, und Jens Reckendorf. Diese beiden Altaktionäre halten künftig etwa 46 Prozent an Vectron. Der Preis, den Primepulse für das Vectron-Aktienpaket ...