SAF-Holland muss seine Umsatz- und Ergebnisprognose für 2019 zurückziehen. Vor allem in Europa, Indien und China läuft es nicht wie erhofft. Zudem fehlen für das verbleibende Jahr positive Konjunktur- und Marktsignale. Die guten Geschäfte in Amerika können all dies nicht kompensieren. Erschwerend kommt hinzu, dass es beim Werksanlauf im chinesischen Yangzhou weitere Abschreibungen auf Forderungen und Warenbestände geben ...