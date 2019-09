Bei EUR/PLN geht es seit Freitag dynamisch her, der Euro schoss binnen zwei Tagen regelrecht in die Luft, währen dessen sich der Zloty um 1,3 Prozent verbilligte. Das Resultat war ein Kursanstieg im gestrigen Handelsverlauf zurück zu den Augusthochs bei rund 4,40 PLN, nachdem das Paar am 50 % Fibonacci-Retracement und der Marke von 4,3150 PLN einen Boden gefunden hatte. Nun dürfte es bei diesem Wert um einen nachhaltigen Ausbruch über das nächste Widerstandsniveau gehen, womit das Paar an seine Jahreshochs aus 2018 anknüpfen dürfte. Geling es im weiteren Verlauf auch dieses Niveau zu knacken, sollte die einjährige Seitwärtskonsolidierung der letzten Monate endgültig der Geschichte angehören.

Triggerniveau 4,40 PLN