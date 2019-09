Heute Nacht kam es zur 9267.Rally an den Aktienmärkten, nachdem US-Finanzminister Mnuchin einen Termin für den Besuch von Liu He in Washington bekannt gab – wobei so genau der Termin dann scheinbar doch nicht festgelegt ist bei näherem Hinsehen! Die Märkte reagierten seltsam: zunächst kaum Bewegung auf die Aussagen von Mnuchin, dann ein heftiger spike nach oben bei den US-Futures – all das ist Ausdruck von mangelnder Liquidität. Hält die Euphorie der Märkte an? Heute steht mit dem ifo Index die nächste Belastungsprobe auf dem Zettel, nachdem gestern der deutsche Einkaufsmanagerindex die Märkte schockiert hatte. Nun scheint das Motto zu sein: was wiegt schwerer: der Optimismus im Handelskrieg – oder der regelrechte Absturz vor allem der deutschen Wirtschaft als Symptom für die immer schwächere Weltwirtschaft?

Das Video "Die Chinesen kommen!" sehen Sie hier..