Die Mindestanlagesumme beträgt 15.000 US-Dollar. Elf Jahre Laufzeit sind geplant, 188 Prozent an Ausschüttungen prognostiziert. TSO-DNL-Beteiligungen genießen aufgrund Ihres langjährigen, aus Anlegersicht erfreulichen Track Records einen guten Ruf im Markt.

Schon am Donnerstag, den 26. September 2019, schließen die Manager der The Simpson Organization (TSO) aus Atlanta (USA) und der DNL Real Invest aus Düsseldorf ihr aktuelles Angebot an einer geschlossenen US-Immobilien-Beteiligung mit dem Namen TSO-DNL Active Property II . TSO wird in Deutschland von den Vertriebsspezialisten von DNL Real Invest aus Düsseldorf vertreten.

Das Anlegergeld wird in den Erwerb und in die Entwicklung bestehender und in den Neubau von Gewerbeimmobilien im Südosten der USA investiert. Das Zielterritorium mit dem Handelszentrum Atlanta gilt als eines der wirtschaftlich stärksten Gebiete der USA.

Die Platzierung der Beteiligung TSO-DNL Active Property II läuft bereits seit September 2017. „Bis zum heutigen Tag wurden Anlegergelder in Höhe von etwa 160 Millionen US-Dollar von rund 2.900 Anlegern bei einem durchschnittlichen Anlagebetrag von etwa 55.200 US-Dollar eingeworben“, geht aus der aktuellen Portfolioübersicht (Stand: August 2019) hervor. Das Portfolio umfasse zurzeit zwölf Immobilienprojekte mit insgesamt 177 Mietern (ohne Self-Storage). Der durchschnittliche Vermietungsgrad (ohne Self-Storage) liege bei 86 Prozent.Die Zielimmobilien sind Bürogebäude, Einkaufszentren, Business Center, Industrieanlagen und Selbstlagerzentren (Self-Storage). TSO-Manager wollen nach eigenen Angaben darauf achten, dass die Immobilien zu einem niedrigen Kaufpreis erworben werden - „Unter den Wiederherstellungskosten“, wird DNL Vertriebsdirektor Wolfgang Kunz von den Fachjournalisten des kaptial-markt intern-Verlages (kmi) im Jahr 2017, dem Jahr des Platzierungsstartes, zitiert.

Durch die niedrigen Einstandspreise sollen geringe Mieterlöse zu Bewirtschaftung ausreichen. Der Vermieter könnte vor dem Hintergrund preiswerter Mieten an bonitätsstarkte Mieter herantreten und diese langfristig an Verträge binden. „Ein ausgesprochen günstiger Einstandspreis erhöht weiterhin die Flexibilität im Hinblick auf den Verkaufszeitpunkt, da auch ein relativ niedriger Erlös in schwachen Marktphasen ausreichen kann, um auskömmliche Verkaufsergebnisse realisieren zu können", führt Kunz von DNL Real Invest aus.