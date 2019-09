Bei Logistrial Real Estate steht ein Börsengang an. Die Immobiliengesellschaft plant eine Erstnotiz im Regulierten Markt (Prime Standard) in Frankfurt. Durch eine Kapitalerhöhung sollen brutto zwischen 550 Millionen Euro und 605 Millionen Euro in die Kasse kommen.In einem ersten Schritt hat sich das Unternehmen ein Portfolio mit 20 Immobilien mit einer Gesamtfläche von fast 620.000 Quadratmetern gesichert. Mit dem Geld aus dem ...