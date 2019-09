FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag kaum auf etwas bessere Wirtschaftsdaten aus Deutschland reagiert. Am Vormittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0990 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0985 Dollar festgesetzt.

Am Devisenmarkt fielen die Kursbewegungen am Dienstagvormittag schwach aus. Analysten nahmen dennoch zur Kenntnis, dass neue Konjunkturdaten aus Deutschland die bestehenden Rezessionsängste etwas dämpften. Das Ifo-Geschäftsklima, Deutschlands wichtigster wirtschaftlicher Frühindikator, stieg nach fünf Rückgängen in Folge wieder an. Ifo-Präsident Clemens Fuest sprach allerdings nur von einer Pause im Abschwung. Am Montag hatten sehr schwache Umfragedaten des Instituts Markit neue Konjunktursorgen hervorgerufen.