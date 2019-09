Fällt der Dax bald wieder unter 10.000 Punkte?

Am Montagmorgen waren die Futures noch freundlich. Dann kam der Paukenschlag um 9:30 Uhr. Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe fiel auf 41,4 Punkte. Eigentlich war ein Anstieg erwartet worden. Der Trend war nicht nur gegen die Erwartung. Ein Wert von gut 40 Punkten erinnert an die Finanzkrise (Grafik 1).

Inzwischen ist das Rezessionstief aus dem Jahr 2012 deutlich unterschritten und so viel fehlt nicht mehr, bis die Tiefs aus der Finanzkrise erreicht sind. Wie schlecht diese Daten sind, kann man fast nicht in Worte fassen. Gemessen daran waren Anleger noch recht gefasst. Der Dax verlor 1 %. Es hätte sehr viel schlimmer kommen können.

Vielleicht kommt es auch noch schlimmer. Die Lagebeurteilung der Unternehmen ist im Sinkflug (Grafik 2). Auch hier werden Werte erreicht, die seit der Finanzkrise nicht mehr zu finden waren. Der Dax hielt sich gegenüber der Lagebeurteilung in den letzten Monaten gut. Die Divergenz ist nun so ausgeprägt, dass man sich fragt, ob das noch lange gut gehen kann.

Eine definitive Antwort darauf gibt es nicht. Gemessen an der Stimmung im verarbeitenden Gewerbe müsste der Dax schon längst unter 10.000 Punkten stehen. Auch die Lagebeurteilung aller Branchen würde Kurse unter 10.000 Punkten rechtfertigen.

So einfach ist Börse aber nicht. Wäre es so einfach, stünde der Dax heute tatsächlich tiefer. Konjunkturdaten trüben sich seit mehreren Quartalen ein. Auch ein weiterer Rückgang des Einkaufsmanagerindex bringt keine neuen Erkenntnisse. Wieso sollte der Dax jetzt tausende Punkte fallen, wenn er es unter gleichen Bedingungen in den letzten 9 Monaten nicht getan hat?

Die Frage muss sich jeder stellen, der jetzt wegen schlechter Daten noch schnell verkaufen will. Zudem gibt es einen ersten Lichtblick. Die Konjunkturerwartungen konnten zuletzt wieder zulegen (Grafik 3). Das kann ein Strohfeuer sein oder das erste Anzeichen eines wirtschaftlichen Rebounds im Frühjahr 2020.

Wie die Daten am besten zu interpretieren sind, wissen wir leider erst immer hinterher. Was den Dax anbelangt, so sind die meisten Unternehmen stark vom Export und der wirtschaftlichen Entwicklung im Rest der Welt abhängig. Das ist nur ein geringer Trost, wenn man etwa die Entwicklung in China vor Augen hat. Auch dort kühlt sich die Wirtschaft weiter ab.

In den USA hingegen gibt es erste Anzeichen eines Rebounds. In Spanien ist der Einkaufsmanagerindex drei Monate in Folge gestiegen und in Frankreich schiebt er sich seitwärts. Für Dax-Unternehmen sind die Aussichten weniger düster als man vielleicht denkt.

Saisonal können die kommenden Wochen holprig bleiben und einen nennenswerten Rücksetzer kann man nie ausschließen. Mittelfristig würde ich gerade beim Dax nicht unbedingt auf eine massive Schwäche wetten. Sofern der Wirtschaft ein ungeregelter Brexit erspart bleibt, könnte die Wirtschaft in einem halben Jahr sogar wieder solide wachsen. Das spricht auf Sicht mehrere Monate für eine Seitwärts- oder Aufwärtsbewegung.