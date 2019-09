FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Das vom Ifo-Institut veröffentlichte Geschäftsklima ist am Dienstag nicht zum Kurstreiber für die Aktienmärkte geworden. Eine leichte Ifo-Erholung konnte die Anleger nicht ermutigen. Der Dax hielt sich wie vor dem Ifo nah an der Gewinnschwelle auf, zuletzt stand er prozentual unverändert bei 12 342,09 Punkten. Der EuroStoxx verblieb mit knapp 0,2 Prozent in der Gewinnzone.

Marktexperten sahen die Ifo-Details als durchwachsen. Thomas Altmann von QC Partners hob in einem ersten Kommentar eine Stabilisierung des Gesamtindex hervor, der seinen ersten Anstieg nach zuvor fünf Rückgängen in Folge verbuchte. Ein Warnsignal sieht Altmann aber dennoch, weil die Erwartungskomponente ein neues Tief seit der Finanzkrise erreichte.

Die Erwartungen an das Stimmungsbarometer waren infolge der schwachen Einkaufsmanagerindizes vom Vortag bereits gesunken. Laut Thomas Gitzel von der VP Bank war der Markt deshalb auf das Schlimmste gefasst. "Es ging jedoch nochmals glimpflich aus", urteilte der Experte in einem ersten Kommentar. Allerdings schränkte er wie Altmann ein, dass der Ausblick sich weiter eintrübe - und der Ifo insofern nur auf den ersten Blick eine positive Nachricht sei./tih/fba