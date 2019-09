Fleischersatzprodukte sind ein Megatrend. Der Markt für tierfreies Fleisch befindet sich aber noch in den Kinderschuhen und bietet hohe Wachstums-Chancen. So schätzen „Mister DAX", Dirk Müller, und Deutschlands bekannteste „Börsen-Oma“, Beate Sander, den Veggie-Trend für Börsianer ein:

Dirk Müller, bekannt auch als „Mister DAX“, erklärte exklusive gegenüber wallstreet:online: „Fleischersatzprodukte sind einer der Megatrends der kommenden Jahre. Wir haben dazu selbst im Mai eine Cashkurs-Trends Studie „Peak Meat?- Wie wir uns in Zukunft ernähren werden“ herausgegeben. Ein Milliardenmarkt der Zukunft. Doch wie immer sind die First-Mover nicht zwingend die langfristigen Erfolgsfirmen. Beyond Meat ist stark überhypt, da es schlicht noch zu wenige Anbieter gibt, stürzt sich jeder Anleger, der an dem Thema interessiert ist, auf dieses eine Unternehmen. Es werden Konkurrenten zu Hauf aufkommen, die Preise und Margen drücken. Wer am Ende übrig bleibt und Erfolg hat, ist noch vollkommen offen. Der zu erwartende Preiskampf macht aber wenig Hoffnung, dass der derzeitige Bewertungswahnsinn von Beyond Meat berechtigt sein könnte.“

Beate Sander (81), Deutschlands bekannteste Börsen-Oma und Millionärin durch Aktien, sieht den Veganer- und Veggie-Trend kritischer. Exklusive gegenüber wallstreet:online erklärte sie : „Ich schätze den derzeitigen Veganer-Trend als übertrieben ein, spiegelt er doch eher eine Art Glaubensbekenntnis bzw. Lebensphilosophie wider - das kann auch schnell wieder vorbei sein. Im Hinblick auf den Klimawandel mit den sich schon jetzt häufenden immer schlimmeren Naturkatastrophen ist es vernünftig und gesund, nur wenig Fleisch und Wurst zu verzehren, im Idealfall zweimal wöchentlich und auch dann nicht in allzu großer Menge. [. . .] Müssen Fleisch- und Wurstersatzprodukte wirklich sein? Ich würde schon wegen fehlender Sympathie die Aktie von Beyond Meat nicht kaufen, zumal Nestlé und viele Eigenmarken von Supermärkten und Discountern vegetarische und vegane Kost viel preiswerter anbieten.“