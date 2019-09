AB-Experte Taylor zu Christine Lagarde: Neue Chefin – neue Richtung?

„Das Europäische Parlament hat zugestimmt, dass Christine Lagarde Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) werden und damit die Nachfolge von Mario Draghi antreten soll. Sie wird die erste Frau in dieser Position sein. Zudem ist sie Juristin – im Gegensatz zum Großteil ihrer Vorgänger, von denen die meisten Ökonomen waren. Bedeutet dieser Führungswechsel also einen Kurswechsel in der Geldpolitik? Wahrscheinlich nicht...

Erstens hat auch Mario Draghi schon gefordert, stärkere fiskalpolitische Maßnahmen einzusetzen, um die Wachstums- und Inflationsaussichten in Europa zu verbessern. Bislang stieß dies auf taube Ohren. Tatsächlich wurden die jüngsten Stimulus-Maßnahmen heftig kritisiert und führten sogar zu Zerwürfnissen innerhalb der höchsten politischen Ebenen. Mit ihrem Hintergrund in der Weltpolitik hat Christine Lagarde vielleicht mehr Erfolg und kann zumindest jene Regierungen von einer expansiven Fiskalpolitik überzeugen, die zwar den Spielraum dafür besitzen, bislang jedoch nicht dazu gewillt waren. Ihr stärkstes Argument dürfte das Versprechen sein, die Finanzierung der dafür benötigten Schulden historisch günstig zu halten. Wir sehen fiskalpolitische Maßnahmen als den entscheidenden Faktor für eine nachhaltige Verbesserung bei Wachstum und Inflation.

» Jetzt auf e-fundresearch.com weiterlesen