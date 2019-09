DWS unterstützt die Förderung klimaresistenter Infrastrukturinvestitionen

Hierfür sollen Klimarisiken in den Entscheidungsprozess von Infrastrukturinvestitionen eingebunden werden. Dieser Zusammenschluss von Vermögensverwaltungsunternehmen mit einem Vermögen von insgesamt fünf Billionen US-Dollar ist der erste seiner Art und schließt auch Regierungen und multilaterale Organisationen mit ein. Die Initiative wurde erstmals auf dem UN-Klimagipfel in New York vorgestellt.

Asoka Wöhrmann, CEO der DWS, erklärt: "Wir fühlen uns geehrt, der Coalition for Climate Resilient Investments beizutreten und deren Ziele zu unterstützen. Die DWS setzt sein gesamtes Fachwissen ein, um Kapital in klimaresistente Infrastruktur zu bringen. Die klimabeständige Gestaltung aktueller und zukünftiger Infrastrukturanlagen ist ein wesentlicher Bestandteil unserer umfassenden ESG-Investitionsstrategie."

