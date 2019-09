Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Wochenauftakt fiel beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) alles andere als gelungen aus, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Auf Stundenbasis könnten Anleger dies am ehesten an dem gestern Morgen gerissenen Abwärtsgap (12.460 zu 12.441 Punkte) festmachen. [ mehr