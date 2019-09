Vorsicht dominiert an globalen Aktienmärkten

Wien (www.aktiencheck.de) - Zum Start der Woche dominierte an den globalen Aktienmärkten die Vorsicht, nachdem aktuelle Wirtschaftsdaten ein gemischtes Bild zeigten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International Bank AG.Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in den USA habe höhere Zuwächse als erwartet registrieren können. [ mehr