Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Erdölpreise sind nach dem Anschlag auf die Erdölverarbeitungsanlage in Abquaiq sowie die Förderanlage in Kurais zeitweise um 20% in die Höhe geschossen, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Durch den Drohnenangriff sei die Produktion von 5,7 Mio. Barrel/Tag gestoppt worden, was fast 6% der globalen Produktion entspreche. [ mehr