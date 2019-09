Heute endet der offizielle Angebotszeitraum und am Mittwoch wird TeamViewer die Börsenglocke läuten. Im Vorfeld heißt es, dass dies der größte Tech-IPO seit 20 Jahren sei. Bevor es in Frankfurt aufs Parkett und in den Handel geht, liefert die wallstreet:online-Redaktion für seine Leser zwei exklusive Expertenmeinungen zu Chancen und Risiken der TeamViewer-Aktie!

Volker Glaser, Aktienexperte und Chefredakteur der Vorstandswoche, ordnet den TeamViewer-IPO für unsere Leser folgendermaßen ein: „Die Aktie von Teamviewer ist (…) relativ zügig ein klarer Kandidat für den TecDAX und den MDAX.“ Seine Erklärung lautet: „Das Angebot des Börsengangs umfasst bis zu 84 Millionen Aktien aus dem Bestand des aktuellen Eigentümers – der „Heuschrecke“ Permira. Die Anteile werden in einer Spanne zwischen 23,50 und 27,50 Euro angeboten. Somit entspricht das Angebot einem Emissionsvolumen von 1,4 bis 2,3 Milliarden Euro. Insgesamt ist das Grundkapital eingeteilt in 200 Millionen Aktien. Das würde am oberen Ende des Platzierungspreises einem knackigen Börsenwert von 5,5 Milliarden Euro entsprechen.“