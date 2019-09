Godewind Immobilien schließt mit einem DAX-Konzern einen Mietvertrag ab. Der Konzern mietet sich in einen Bürokomplex in Aschheim bei München ein. Die Gesellschaft übernimmt dort 4.145 Quadratmeter Bürofläche. Der Mietbeginn ist am 1. Mai 2020, der Vertrag läuft über fünf Jahre.Durch den neuen Vertrag steigen die annualisierten Mieteinnahmen in diesem Objekt (Eight Dornach) auf mehr als 1,8 Millionen Euro an. Die ...