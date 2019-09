Die Macher der Digital Exchange der Börse Stuttgart (BSDEX) behaupten den „ersten regulierten Handelsplatz für digitale Vermögenswerte in Deutschland“ erschaffen zu haben. Trotzdem sei die BSDEX keine Krypto-Börse betont der Geschäftsführer.

Die Digital Exchange der Börse Stuttgart (BSDEX) startete gestern für „die ersten exklusiv eingeladenen Nutzer“ den Handel. In einer Pressemitteilung des Unternehmens heißt es: „Die BSDEX ist der erste regulierte Handelsplatz für digitale Vermögenswerte in Deutschland, an dem die Orders von Anlegern direkt und nach festen Regeln gegeneinander ausgeführt werden. Dabei verbindet die BSDEX die Möglichkeiten der Blockchain-Technologie mit der Zuverlässigkeit eines etablierten Finanzmarktakteurs.“ Zunächst könnten ausgewählte Anleger nur Bitcoin gegen Euro Handeln, so die BSDEX.