DIC Asset hat 4.700 Quadratmeter im Schillerportal in Frankfurt an WeWork vermietet. Dies ist ein Anbieter von flexiblen Büroräumen. Damit ist das Objekt in der Nähe der Frankfurter Börse vollständig vermietet. Die vermietbare Fläche liegt bei 8.600 Quadratmetern. Sie ist jüngst kernsaniert worden.Finanzielle Details werden nicht ...