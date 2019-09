Isra Vision erhält einen Auftrag aus China. Der Kunde ist ein Hersteller von Solarzellen. Er will mit Hilfe von Isra Vision eine Überwachung der einzelnen Prozessschritte in der Herstellung von Solarzellen erreichen. So soll die Qualitätssicherung gesteigert werden. Der Auftrag hat ein Volumen von rund 3 Millionen Euro. Isra Vision soll mehrere hundert Inspektionssysteme liefern.Mittelfristig will die Gesellschaft einen Umsatz ...