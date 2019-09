Großaktionär Bauerfeind gibt co.don ein Darlehen über bis zu 6,6 Millionen Euro. Dieses hat eine Laufzeit von zwölf Monaten. Zu den Zinsen werden keine Aussagen getroffen.Mit dem Geld sichert sich co.don eine kurzfristige Zwischenfinanzierung. Man arbeitet an einer Kapitalmaßnahme. An dieser Kapitalrunde will auch Bauerfeind teilnehmen, wenn sich nicht genügend andere Investoren finden. Geplant ist eine Eigenkapitalerhöhung ...