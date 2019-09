Das Klimaschutzprogramm der Bundesregierung steht seit seiner Bekanntgabe im Dauerfeuer der Kritik. Kaum geredet wird dabei allerdings über die geplanten Maßnahmen im Gebäudesektor, die über dessen Einbezug in den CO2-Zertifikatehandel hinausgehen. Wir haben nun zumindest einen genaueren Blick darauf geworfen, was die immerhin 17 Millionen Eigentümerhaushalte erwartet – und kommen zu einem versöhnlicheren Schluss: Das Klimapaket ist an dieser Stelle recht gut gelungen. Denn Wohneigentümer werden nicht vor unlösbare Aufgaben gestellt, sondern durchaus substanziell mit Fördermaßnahmen unterstützt.

Weiterlesen: Klimapaket: Vernünftige Anreize für Wohneigentümer