Die RWE-Aktie hat in der Vorwoche das am 4. September bei 27,38 Euro markierte alte Jahreshoch hochdynamisch überwunden und ihre steile Rallye fortgesetzt. Diese hat den Kurs am Dienstagmorgen kurz nach Börseneröffnung auf ein neues Jahres- und 52-Wochenhoch ansteigen lassen. In der Spitze konnte der Wert bis auf 28,68 Euro vordringen.

