Nächste Hürde EMA 50

Um von einem mustergültigen Kaufsignal sprechen zu können, ist es noch zu früh. Erst wenn American Express mindestens über das Niveau von grob 122,00 US-Dollar und die dort verlaufende Trendbegrenzung zulegt, kann weiteres Kurspotenzial zunächst an 125,00 und schlussendlich an die Jahreshochs bei 129,34 US-Dollar freigesetzt werden. Möglicherweise wird sogar noch die Marke von 130,00 US-Dollar angesteuert, ehe die Aktie wieder vermehrte Gewinnmitnahmen erfährt. Für dieses Szenario bietet sich dabei das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC0M47 bestens an und hält bei vollständiger Umsetzung der Strategie eine Rendite-Chance von 60 Prozent bereit. Solange der EMA 200 und die Marke von 114,55 US-Dollar ungebrochen bleiben, ist allerdings von einer Fortsetzung des aktuellen Trendkanals auszugehen. Erst darunter sollten sich größere Verkaufsordern im Markt befinden und für eine ausgeprägte Korrektur sorgen.