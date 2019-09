EU-Wettbewerbskommissarin Vestager bekräftigt Vorgehen gegen aggressive Steuerplanung

Brüssel (www.aktiencheck.de) - Nach den EuG-Urteilen über Steuervergünstigungen in Luxemburg und den Niederlanden bekräftigte EU-Wettbewerbskommissarin heute (Dienstag) ihre Bemühungen für eine faire Unternehmensbesteuerung in der EU, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"Die Kommission wird weiterhin aggressive Steuerplanungsmaßnahmen nach den EU-Beihilfevorschriften prüfen, um festzustellen, ob sie zu illegalen staatlichen Beihilfen führen. [ mehr