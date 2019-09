FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag etwas von seinen Vortagsverlusten erholen können. Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1005 US-Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1003 (Montag: 1,0985) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9088 (0,9103) Euro. Das britische Pfund legte nach einer wichtigen Gerichtsentscheidung spürbar zu.

Der Euro wurde am Dienstag von zwei Seiten gestützt. Zum einen fielen Konjunkturdaten aus Deutschland und Frankreich besser aus als erwartet. Das Ifo-Geschäftsklima, Deutschlands wichtigstes Konjunkturbarometer, hatte sich nach fünf Rückgängen in Folge wieder aufgehellt. Ifo-Präsident Clemens Fuest sprach jedoch lediglich von einer Pause im Abschwung. Am Vortag hatten sehr schwache Wirtschaftszahlen bestehende Rezessionsängste verstärkt.