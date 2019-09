NEW YORK (dpa-AFX) - Entspannungssignale im Handelsstreit mit China haben die Wall Street am Dienstag gestützt. Der Dow Jones Industrial rückte um 0,22 Prozent auf 27 009,23 Punkte vor. Am Montag war dem US-Leitindex nach seinen jüngsten Verlusten bereits eine leichte Stabilisierung gelungen.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Dienstag um 0,28 Prozent auf 3000,26 Punkte hoch. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 legte um 0,25 Prozent auf 7837,94 Punkte zu.