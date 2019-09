Nach einer Umfrage des Instituts INSA im Auftrag von Tichys Einblick hält nur gut ein Fünftel der Bundesbürger das am 19. September beschlossene „Klimapaket“ der Bundesregierung für „alles in allem vernünftig“. Als nicht überzeugend sehen 44 Prozent die Regierungsmaßnahmen zur CO2-Verminderung an. Weitere 26 Prozent haben sich bisher keine Meinung gebildet, neun Prozent sind nicht

Der Beitrag Exklusiv-Umfrage: Nur jeder Fünfte findet „Klimapaket“ vernünftig erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Redaktion.