Die nächste Crash-Gefahr? Kaufen Sie jetzt…

Liebe Leserinnen und Leser,

wir haben den Sommer nun fast überstanden und damit die statistisch betrachtet schlechteste Börsenzeit des Jahres. Noch immer deuten angeblich zahlreiche Zeichen darauf, dass es bald zu einem Crash an den Märkten kommen könnte. Die Konjunkturzahlen seien schlechter, heißt es. Die Zinsen sind nicht stark genug gesunken (in den USA, so ein Kritiker) oder aber der Brexit würde uns noch belasten.

Gründe für einen Absturz an den Börsen gibt es eigentlich immer – und einen entscheidenden, der dagegen spricht: Die Unternehmen verdienen weiterhin viel Geld. Ich bin für das letzte Quartal dieses Jahres recht optimistisch gestimmt. Sehen wir uns an, was die Märkte machen: Die geben uns Recht.

Börsen relativ optimistisch

Die Bilanz der vergangenen 14 Tage jedenfalls liest sich meiner Meinung nach recht gut.

Für den Nikkei in Japan ging es um 3 % aufwärts. Der Euro Stoxx 50 sattelte immerhin noch 1,2 % auf. Der FTSE in Großbritannien (trotz „Brexit“-Gefahr…) konnte noch ... Weiterlesen