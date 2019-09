Shell Aktie: Gutes Zeichen für die Bullen!

Anzeige

Wurde die Royal Dutch Shell-Aktie am Montag der Vorwoche nach dem Drohnenangriff auf die Ölinfrastruktur in Saudi-Arabien noch von den Anlegern auf ein neues Monatshoch bei 27,51 Euro hochgekauft, ist in der Zwischenzeit wieder etwas mehr Zurückhaltung eingekehrt.

Der Kurs ist bis zum Dienstagmorgen auf 26,50 Euro zurückgefallen. Er hält sich aber seit Tagen konstant oberhalb des 50-Tagedurchschnitts, was für ... Weiterlesen