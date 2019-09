Tomra Systems: Ein Nebenwert mit Potenzial?

Anzeige

Das norwegische Unternehmen Tomra Systems ist auch in Deutschland vertreten, die wenigsten dürften es aber namentlich kennen. Tomra entwickelt aber zum Beispiel Pfandrückgabemaschinen. In diesem Bereich ist Tomra Marktführer. Da der Recycling-Gedanke bei den Menschen in der entwickelten Welt immer weiter zunimmt, ist damit zu rechnen, dass in Zukunft mehr und mehr Produkte mit einem Pfand belegt werden dürften. Die Maschinen ... Weiterlesen