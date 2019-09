Ölpreise geben nach - Trump und Saudis belasten

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag gefallen. Händler begründeten das mit neuerlichen Anschuldigungen der USA in Richtung China und Spekulationen auf eine höhere Erdölproduktion in Saudi-Arabien. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen Abend 63,76 US-Dollar. Das waren 1,01 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 84 Cent auf 57,80 Dollar.

Am Markt wurde auf zwei entscheidende Impulse verwiesen. Zum einen habe US-Präsident Donald Trump für schlechte Stimmung gesorgt und riskantere Anlagen wie Rohstoffe belastet. In einer Rede vor den Vereinten Nationen beschuldigte er China erneut, sich auf Kosten der USA zu bereichern. Die Äußerungen Trumps kommen zu einem kritischen Zeitpunkt. Im Oktober sollen die unterbrochenen Handelsgespräche mit China fortgesetzt werden. Auch schwache US-Konjunkturdaten drückten die Marktstimmung.