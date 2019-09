Merkel berät mit Trump über Iran und Handelsfragen

NEW YORK (dpa-AFX) - Kanzlerin Angela Merkel hat mit US-Präsident Donald Trump über den Atomkonflikt mit dem Iran sowie über Handelsfragen beraten. Das teilte ein deutscher Regierungssprecher am Dienstag in New York mit. Das Treffen am Rande der UN-Generalversammlung soll nicht ganz 30 Minuten gedauert haben. Im Anschluss wollte sich die Kanzlerin auch mit dem iranischen Präsidenten Hassan Ruhani in dessen Hotel treffen. Danach wollte sich die Kanzlerin öffentlich äußern./bk/DP/jha