K+S ist heute Thema bei vielen Analysten. Der Konzern kürzt seine Kali-Produktion im laufenden Jahr. Die Situation in China sorgt für ein Überangebot und drückt auf die Preise. Bei K+S dürfte sich das EBITDA aufgrund der neuen Lage um 80 Millionen Euro verringern. Auch andere Produzenten drosseln ihre Förderung. Dies zeigt, dass man insgesamt weniger an kurzfristigen Marktanteilserfolgen interessiert ist. Vielmehr will die ganze ...